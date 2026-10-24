Москва24 окт Вести.Приостановка поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых дала возможность избежать массового наплыва самостоятельных групп в опасную горную местность. Об этом ТАСС сообщил председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Самое главное, о чем мы думали, это не столько про сам процесс поиска, потому что с ним у нас хотя бы понятная обстановка. Мы думали про то, как сделать так, чтобы там не было большого количества слегка одержимых ребят, которые хотят найти, не связанных с системной работой по поиску, а вот каких-то таких самостоятельных туристических групп отметил Сергеев

По его словам, подобные инициативы представляют большую опасность для самих участников, которые не имеют специальной подготовки. В лесу есть риск столкновения с крупными хищниками и риск получить травму из-за сложного рельефа.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин в сентябре 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и не вернулась. Длительные поиски не принесли результатов.