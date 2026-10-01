Москва1 октВести.Тайга в Красноярском крае, где год назад исчезла семья Усольцевых, опасна для походов даже для туристов с опытом. Об этом агентству РИА Новости рассказала президент Федерации спортивного ориентирования Приморского края Марина Мусина.
Семья Усольцевых - Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь - исчезла рядом с поселком Кутурчин 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги.
Конечно, для неподготовленных туристов она опасна. В принципе, даже для опытных туристов она бывает опасна. Все-таки это природа, тем более дикая природацитирует Марину Мусину РИА Новости
Эксперт подчеркнула, что в тайге многое зависит от фактора неизвестности, поэтому туда следует отправляться подготовленными в техническом и физическом плане.
В последний раз масштабные поиски семьи Усольцевых проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие склоняется к версии несчастного случая, однако криминальную версию не исключает.