Тайга, где исчезла семья Усольцевых, опасна даже для бывалых туристов

Места под Кутурчином, где пропала семья Усольцевых, опасны для походов Тайга, где исчезла семья Усольцевых, опасна даже для бывалых туристов

Москва1 окт Вести.Тайга в Красноярском крае, где год назад исчезла семья Усольцевых, опасна для походов даже для туристов с опытом. Об этом агентству РИА Новости рассказала президент Федерации спортивного ориентирования Приморского края Марина Мусина.

Семья Усольцевых - Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь - исчезла рядом с поселком Кутурчин 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход к горе Буратинка и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги.

Конечно, для неподготовленных туристов она опасна. В принципе, даже для опытных туристов она бывает опасна. Все-таки это природа, тем более дикая природа цитирует Марину Мусину РИА Новости

Эксперт подчеркнула, что в тайге многое зависит от фактора неизвестности, поэтому туда следует отправляться подготовленными в техническом и физическом плане.

В последний раз масштабные поиски семьи Усольцевых проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие склоняется к версии несчастного случая, однако криминальную версию не исключает.