Москва30 сен Вести.Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке маньяка Андрея Чикатило, не исключил криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Яндиева, Усольцевы попали под дождь и могли повернуть назад. Возможно, они к кому-то зашли и стали жертвами преступления.

За границу они не уехали. Если медведи напали бы, наверняка были бы следы этого уже обнаружены. Но ничего этого нет, так что, вероятнее всего, они стали жертвами преступления заявил он

Бывший следователь подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов стоит пройти по населенным пунктам, которые лежат на маршруте пропавшей семьи.