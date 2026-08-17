Сын Усольцевых считает, что они сбежали в Монголию, а оттуда – в Казахстан

Усольцевы могли добраться до "неразвитой страны" через Монголию и Казахстан Сын Усольцевых считает, что они сбежали в Монголию, а оттуда – в Казахстан

Москва17 авг Вести.Данил Баталов, сын и пасынок семьи Усольцевых, почти год назад пропавших на Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, считает, что они смогли добраться до какой-то "неразвитой" страны. Об этом он заявил изданию krsk.aif.ru.

Считаю, что они вышли через так называемую тайную тропу на дорогу и уехали в Монголию. Оттуда в Казахстан. А из Казахстана добрались до какой-то неразвитой страны сказал Баталов

Что касается возможности нахождения Усольцевых в США, Данил ее не подтвердил. Он отметил, что родной сын Сергея Усольцева Матвей живет в Калифорнии, но это совершенно ничего не значит.

У США жесткая миграционная политика, незамеченными туда мои родственники попасть не могли. Европу тоже исключаю объяснил он

Причиной исчезновения семьи Баталов называет некие "старые грехи" Усольцева, приобретенные в 1990-е годы. По словам Баталова, возможно, у его отчима были огромные долги или его "конкуренты прижали".

Молодой человек предположил, что у Усольцева была тайна, "даже целый вагон тайн".

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года, когда отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, расследование продолжается.