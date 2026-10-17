Стало известно, на каких условиях может быть приостановлено дело Усольцевых Адвокат Гутник: дело Усольцевых могут приостановить при неустановлении виновного

Москва17 окт Вести.Уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края может быть приостановлено в связи с неустановлением виновного в совершении преступления, сообщил ТАСС адвокат, преподаватель Юридического института Сибирского федерального университета Сергей Гутник.

При наличии достаточных оснований дело может быть приостановлено в связи с, например, неустановлением лица виновного в совершении преступления, в связи с неустановлением потерпевших сказал юрист

По его словам, все это зависит от следственной ситуации.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.