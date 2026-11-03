Пропавшие в красноярской тайге Усольцевы могли не дозвониться в службу спасения СК: Усольцевы могли не дозвониться в службу спасения из-за плохой связи

Москва3 ноя Вести.Пропавшие в красноярской тайге Усольцевы могли не дозвониться в службу спасения из-за плохой связи. Такую версию озвучила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова в беседе с ТАСС.

В этот день, по данным оператора, семья никому не звонила и не писала, исходящих звонков нет... Для звонка может быть недостаточный уровень сигнала. Мы проводили следственный эксперимент, ездили по всему Кутурчинскому Белогорью с симкартой оператора сотовой связи, который был у Сергея. Я звонила в службу "112". Но ни один звонок в службу в детализации телефонных переговоров не отобразился. То есть они могли звонить и не дозвониться объяснила Сырымбетова

Супруги Усольцевы вместе с 5-летней дочерью исчезли в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. По факту было возбуждено уголовное дело, которое расследуется до сих пор. Основной версией остается несчастный случай, но правоохранители все еще не исключают криминал.

Следствию достоверно известно, что Усольцевы зашли в лесной массив, однако остается загадкой, куда они отправились дальше – к скале Буратинка, к которой изначально направлялись, либо поменяли маршрут. Какие бы то ни было следы так и не найдены.

Специалисты и волонтеры ищут семью до сих пор, периодически прерываясь по объективным причинам. Среди них - неблагоприятные погодные условия и активность медведей. По словам Сырымбетовой, именно из-за опасности нападения лесных хищников поиски не будут проводиться до конца года.