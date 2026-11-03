Поиски Усольцевых до конца года проводиться не будут из-за снега и медведей СК продлил срок следствия по делу о пропаже Усольцевых

Москва3 ноя Вести.Поиски семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае, до конца 2026 года проводиться не будут из-за снега и медведей. Об этом журналистам сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

При этом она отметила, что прекращать расследование уголовного дела (п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), возбужденного по факту безвестного исчезновения семьи, не планируют, срок следствия продлен.

До конца года не планируется проведение поисковых мероприятий из-за того, что на участке уже выпал снег и с учетом активности диких животных в настоящее время на территории края, туда ехать небезопасно приводит слова Сырымбетовой агентство РИА Новости

Она добавила, что в таких условиях нельзя рисковать жизнями людей, которые будут участвовать в поисках.

28 сентября 2025 года семья Усольцовых (Сергей, Ирина, их 5-летняя дочь Арина и собака породы корги) самостоятельно отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае и не вернулась. Тайга в указанной местности опасна для походов даже для туристов с опытом.

Сырымбетова добавила, что достоверно известно, что Усольцевы зашли в лесной массив, однако точно не известно, отправились они к скале Буратинка или Мальвинка. Эти направления будут отрабатываться.

Также, помимо версии несчастных случаев, следствие продолжает проверять и криминальную версию пропажи семьи. В том числе, что они могли быть убиты браконьерами, золотодобытчиками или иными лицами.

Ранее сообщалось, что нейросеть проанализировала более 90 тыс. снимков, сделанных дронами в районе пропажи семьи Усольцевых.