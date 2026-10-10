Москва10 окт Вести.Член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края Владимир Попов считает странным бесследное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге. По его словам, такие случаи крайне редки, обычно пропавших все-таки находят живыми или погибшими.

Бесследно в походах люди нечасто пропадают. Бывает, что пропадают, но находятся живыми или, к сожалению, находят тела - но в любом случае все равно находят, потому что места достаточно посещаемые. И там, (у горы Буратинка) насколько я знаю, тоже места достаточно посещаемые пояснил Попов в комментарии РИА Новости

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег. Эксперты также предполагали, что на них напали дикие животные.