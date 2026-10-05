Правовед рассказал о шансах обнаружения останков Усольцевых в тайге Юрист Соловьев: шансов найти останки Усольцевых в тайге осталось мало

Москва5 окт Вести.Шансов найти останки семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае спустя год после исчезновения крайне мало, заявил РИА Новости заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.

Шансов найти останки Усольцевых очень мало, так как прошло слишком много времени сказал Соловьев

По его словам, исходя из практики поисковиков, если людей не нашли в первые часы или дни после пропажи, то дальнейшие шансы резко снижаются.