Москва23 нояВести.Поиски пропавшей больше года назад в красноярской тайге семьи Усольцевых продолжатся при необходимости, сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета региона Яна Сырымбетова.
С учетом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолженысказала следователь
Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.