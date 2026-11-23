Стало известно о вероятности продолжения поисков Усольцевых СК: поиски семьи Усольцевых будут продолжены при необходимости

Москва23 ноя Вести.Поиски пропавшей больше года назад в красноярской тайге семьи Усольцевых продолжатся при необходимости, сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета региона Яна Сырымбетова.

С учетом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолжены сказала следователь

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.