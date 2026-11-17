Следствие продолжит работу со свидетелями по делу Усольцевых Следователи продолжат опрос свидетелей по делу Усольцевых

Москва17 ноя Вести.Следствие продолжит опрашивать свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге. Об этом сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

По ее словам, во время летних поисков была собрана информация, которую предстоит проанализировать. А также следователи планируют проверить версии исчезновения семьи, которые распространяют местные жители.

Сейчас в осенне-зимний период будем проводить следственные действия, работать со свидетелями, анализировать ранее полученную информацию отметил следователь

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай, однако криминальную версию также не исключают.

Ранее сообщалось, следователь опровергла предположение о побеге семьи Усольцевых.