СК: по делу об исчезновении Усольцевых ключевые свидетели не меняли показания СК: ключевые свидетели по делу об исчезновении Усольцевых не меняли показания

Москва5 ноя Вести.Ключевые свидетели по уголовному делу об исчезновении в красноярской тайге семьи Усольцевых не меняли свои показания. Об этом сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в комментарии ТАСС.

Ключевые свидетели, допрошенные по делу о пропаже семьи Усольцевых, своих показаний не меняли. У нас есть один свидетель, который видел, как они вышли из машины и ушли в лес. Этот свидетель видел Усольцевых последним уточнила Сырымбетова

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег. В рамках расследования было опрошено более 150 человек, в том числе родственники и знакомые пропавших, а также жители поселков вблизи предполагаемого места исчезновения семьи.