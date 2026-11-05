Следствие не исключает ссоры между пропавшими супругами Усольцевыми в походе

СК: пропавшие супруги Усольцевы могли поссориться в походе Следствие не исключает ссоры между пропавшими супругами Усольцевыми в походе

Москва5 ноя Вести.Пропавшие осенью 2025 года в красноярской тайге супруги Усольцевы могли поссориться, такая версия не исключена. Об этом сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в комментарии РИА Новости.

Могли ли Сергей и Ирина поругаться? Маловероятно, но мы исключать это не можем сказала она, добавив, что мотивы преступления бывают разные, поэтому нельзя исключать личных неприязненных отношений или причинения смерти по неосторожности

В то же время Сырымбетова подчеркнула, в качестве приоритетной версии исчезновения семьи следствие рассматривает несчастный случай.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег. Эксперты предполагали, что на них напали дикие животные. Согласно последним данным, в районе исчезновения семьи Усольцевых нашли предположительно человеческие останки и фрагменты одежды.