Москва6 нояВести.Следствие не находит подтверждения версии о спланированном побеге пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, рассказала РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю Яна Сырымбетова.
Ранее в СМИ появлялись версии о заранее подготовленного побеге семьи за границу.
Люди, которые бегут, наверняка забрали бы с собой денежные средства. Деньги в машине остались. В машине остались средства личной гигиенырассказала следователь
Она добавила, с ними была собака, а дома остался кот.
Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.