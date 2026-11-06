СК: оставленные в машине деньги и вещи не подтверждают версию побега Усольцевых

Следователь рассказала, почему версия побега Усольцевых не подтверждается СК: оставленные в машине деньги и вещи не подтверждают версию побега Усольцевых

Москва6 ноя Вести.Следствие не находит подтверждения версии о спланированном побеге пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, рассказала РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю Яна Сырымбетова.

Ранее в СМИ появлялись версии о заранее подготовленного побеге семьи за границу​​​.

Люди, которые бегут, наверняка забрали бы с собой денежные средства. Деньги в машине остались. В машине остались средства личной гигиены рассказала следователь

Она добавила, с ними была собака, а дома остался кот.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.