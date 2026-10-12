Москва12 окт Вести.Никаких доказательств криминальной версии исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае не найдено. Об этом сообщил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев, передает РИА Новости.

Следователи проверили бизнес и круг общения обоих супругов, при этом информации о конфликтах, угрозах или других обстоятельствах, которые могли бы указывать на умысел третьих лиц при пропаже семьи, обнаружено не было отметил юрист

По его словам, дело Усольцевых обросло множеством версий и предположений: непогода, резкое ухудшение здоровья одного из участников похода, нападение диких зверей, падение в шурфы и прочие.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин в сентябре 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и не вернулась. Длительные поиски не принесли результатов. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая.