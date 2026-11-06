СК: Усольцевы взяли в свою поездку теплые вещи, но оставили их в машине

Следователи рассказали, что оставили в машине члены пропавшей семьи Усольцевых СК: Усольцевы взяли в свою поездку теплые вещи, но оставили их в машине

Москва6 ноя Вести.Семья Усольцевых, пропавшая в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, в туристическую поездку взяла теплые вещи, но оставила их в машине, рассказала ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

В машине остались средства личной гигиены - зубные щетки, крема, полотенца, одежда, в том числе утепленная. Все это осталось, ничего они с собой не взяли рассказала Сырымбетова

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.