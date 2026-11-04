СК: водительские права Ирины Усольцевой найдены в машине пропавшей семьи СК: в машине Усольцевых нашли только водительские права Ирины

Москва4 ноя Вести.В автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых найдены только водительские права Ирины Усольцевой. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Яна Сырымбетова.

В машине семьи было обнаружено водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Паспорта российские и заграничные, а также свидетельство о рождении ребенка были найдены дома у Усольцевых уточнила она

Усольцевы с маленькой дочерью пропали во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае в сентябре 2025 года. Их поиски оказались безрезультатными. До конца 2026 года поисковая операция возобновляться не будет из-за снега и медведей.