Москва5 нояВести.В Следственном комитете Красноярского края опровергли сведения об обнаружении человеческих останков и вещей семьи Усольцевых в тайге Кутурчинского Белогорья. Там в 2025 году бесследно пропали супруги и их дочь. Комментарий приводит aif.ru.
Информация не соответствует действительностизаявила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Норсеева
4 ноября появились сведения о том, что недалеко от поселка Кутурчин были найдены кости и вещи. Об этом рассказал блогер и исследователь Валентин Дегтерев.
По данным регионального СК, в настоящее время рассматриваются две основные версии пропажи семьи Усольцевых. Приоритетной является несчастный случай. Криминальную версию следователи тоже не исключают.
Супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь пропали в красноярской тайге в сентябре 2025 года.