СК опроверг сведения об обнаружении останков и вещей в районе пропажи Усольцевых

СК прокомментировал данные о найденных в районе пропажи Усольцевых останках СК опроверг сведения об обнаружении останков и вещей в районе пропажи Усольцевых

Москва5 ноя Вести.В Следственном комитете Красноярского края опровергли сведения об обнаружении человеческих останков и вещей семьи Усольцевых в тайге Кутурчинского Белогорья. Там в 2025 году бесследно пропали супруги и их дочь. Комментарий приводит aif.ru.

Информация не соответствует действительности заявила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Норсеева

4 ноября появились сведения о том, что недалеко от поселка Кутурчин были найдены кости и вещи. Об этом рассказал блогер и исследователь Валентин Дегтерев.

По данным регионального СК, в настоящее время рассматриваются две основные версии пропажи семьи Усольцевых. Приоритетной является несчастный случай. Криминальную версию следователи тоже не исключают.

Супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь пропали в красноярской тайге в сентябре 2025 года.