Семью Усольцевых последней видела пенсионерка из Кутурчина Свидетельница исчезновения Усольцевых рассказала, что видела в Кутурчине

Москва22 окт Вести.Последней свидетельницей, видевшей семью Усольцевых, была пенсионерка из поселка Кутурчин, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.

Пенсионерка из поселка Кутурчин во время допроса рассказала, что в день пропажи семьи видела, как подъехала машина, из нее вышли двое взрослых и ребенок. Они направились в Кутурчинское Белогорье говорится в сообщении

Уточняется, что больше никто не видел Усольцевых тогда.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрошено более 150 человек. Приоритетной версией остается несчастный случай.