СК: свидетелей, бывших в день пропажи Усольцевых рядом, ищут по данным мобильных

СК ищет свидетелей пропажи Усольцевых по данным сотовых операторов СК: свидетелей, бывших в день пропажи Усольцевых рядом, ищут по данным мобильных

Москва10 ноя Вести.Следователи ищут свидетелей, которые в день пропажи семьи Усольцевых находились в том же районе, с помощью данных сотовых операторов, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яну Сырымбетову.

Мы получаем от операторов сотовой связи информацию, которую потом анализируем сказала она

Следователь уточнила, что связь в районе, где в последний раз видели семью, нестабильная, а в поселке Кутурчин, в районе которого пропали Усольцевы, мобильные вообще не работают, поэтому установить точное количество людей в той местности в определенное время невозможно.

Ранее сообщалось, что поисковики не обнаружили вещей семьи Усольцевых летом 2026 года в Кутурчинском Белогорье.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.