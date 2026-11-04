СК: в последний раз телефоны Усольцевых были в сети в день их исчезновения

Следователи установили, когда телефоны Усольцевых в последний раз были в сети СК: в последний раз телефоны Усольцевых были в сети в день их исчезновения

Москва4 ноя Вести.Сигнал телефонов членов пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых последний раз был зафиксирован в сети в день их исчезновения примерно через два часа после выхода в поход. Об этом сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ Следственного комитета (СК) России Яна Сырымбетова.

Семья, вероятно, дошла до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. В 11 часов утра они вышли (в поход), где-то в 13.20 -13.30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями пояснила она

Как полагают в СК, за это время с начала похода Усольцевы могли подняться на высоту, где заработали телефоны. При этом пропавшие могли двигаться в направлении любой из двух скал – Мальвинки или Буратинки.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег. Эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.