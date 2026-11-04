Свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых проверили на полиграфе

Свидетелей по делу Усольцевых проверили на полиграфе Свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых проверили на полиграфе

Москва4 ноя Вести.Свидетели, которые находились 28 сентября 2025 года в районе исчезновения семьи Усольцевых, прошли проверку на полиграфе. Об этом РИА Новости сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По ее словам, расследование рассматривает два возможных маршрута семьи - к горам Буратинка и Мальвинка. Люди, которые в тот день дошли до Буратинки и вернулись обратно, Усольцевых не видели. При этом свидетели могли разминуться с пропавшими.

Люди, которые ходили до Буратинки и потом возвращались обратно в тот же день, Усольцевых не встретили. Свидетелям проведены полиграфы, осмотрены их телефоны отметила следователь

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай, однако криминальную версию также не исключают.

Ранее сообщалось, что, возможно, Усольцевы не могли дозвониться в службу спасения из-за плохой связи.