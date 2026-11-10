СК: вещей Усольцевых в месте их пропажи не найдено

Следователи рассказали, что было найдено на месте пропажи семьи Усольцевых СК: вещей Усольцевых в месте их пропажи не найдено

Москва10 ноя Вести.Поисковики не обнаружили вещей семьи Усольцевых летом 2026 года в Кутурчинском Белогорье, сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.

Артефактов, которые можно безусловно отнести к семье Усольцевых, найдено не было сказала Сырымбетова

Она добавила, что во время последних поисков в лесу были найдены фантики, трекинговые палки, панамки, пакеты, предметы обуви и много другое. Следователи их изъяли для проверки.

Ранее стало известно, что кто-то оплатил налоги за пропавшую Ирину Усольцеву.