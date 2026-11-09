Москва9 ноя Вести.Прошло больше года с тех пор, как семья Усольцевых пропала в красноярской тайге, но с их имуществом продолжают происходить странные вещи. Выяснилось, что налоги за Ирину Усольцеву кто-то заплатил. Об этом сообщило издание "АиФ Красноярск".

При этом сама Ирина ничего не имела: квартира в Сосновоборске и Lexus записаны на Сергея. У женщины была только прописка в бараке – из-за этого ее сын и мать не смогут получить наследство. Плюс за квартиру накопился долг 13 290 рублей.

Самое загадочное - это счета. В апреле текущего года шесть счетов Ирины заблокировали из-за налогового долга в 6 760 рублей, а сейчас они неожиданно разблокированы. Более того, ее номер телефона зарегистрирован в мессенджере MAX, и новосибирский счет до сих пор привязан к этому номеру. Не исключено, что долг оплатил тот, кто хочет получить доступ к деньгам.

Главная загадка - счета. Шесть счетов Ирины заблокировали в апреле за долг по налогу в 6760 рублей. Теперь они внезапно разблокированы… Возможно, кто-то оплатил долг ради доступа к деньгам. говорится в публикации

Счета Сергея по-прежнему заблокированы, а его Skoda Kodiaq числится в залоге у микрофинансовой организации. Родственники мужчины отказываются общаться с представителями СМИ.