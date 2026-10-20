"Смысла нет": сын пропавшей Усольцевой объяснил появление ее контакта в МАХ Контакт пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой появился в МАХ

Москва20 окт Вести.Контакт Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в красноярской тайге в прошлом году, зарегистрировался в мессенджере МАХ. Как сообщает aif.ru со ссылкой на сына женщины Даниила Баталова, вероятнее всего, оператор продал номер другому человеку.

Мне в офисе оператора связи сказали, что продадут номер другому человеку, если я не буду платить за него. Я заплатил два раза, но потом понял, что смысла нет. Видимо, в итоге номер заблокировали и передали другому абоненту пояснил молодой человек

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Основной версией правоохранители считают несчастный случай, также рассматривались криминал и побег из страны.