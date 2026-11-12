Следователь рассказала, что Усольцевы уходили в поход с двумя телефонами Следователь: пропавшие Усольцевы уходили в поход с двумя телефонами

Москва12 ноя Вести.Пропавшие в красноярской тайге Усольцевы отправились в поход, взяв с собой два мобильных телефона. Об этом сообщил РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

У них при себе было 2 телефона, но были ли у них средства навигации, неизвестно​​​. Возможно, были встроенные программы, но что это за программы, мы тоже не знаем отметила следователь

По ее словам, местность сложная в районе исчезновения семьи – можно легко заблудиться или сойти с тропы, особенное при наступлении сумерек.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай, однако криминальную версию также не исключают.

Ранее сообщалось, что, возможно, Усольцевы не могли дозвониться в службу спасения из-за плохой связи.