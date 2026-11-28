Москва28 ноя Вести.Останки пропавших в красноярской тайге членов семьи Усольцевых могут обнаружить случайно туристы, которые бывают в той местности. Такое мнение высказала руководитель поискового отряда Красноярского края "Поиск пропавших детей" Светлана Торгашина в комментарии ТАСС.

В Кутурчине мы понимаем, что ищем останки. И я вижу здесь такой вариант: их случайно найдут туристы. Или же останки все-таки при точечном осмотре территории найдут волонтеры или спасатели сказала Торгашина

Как сообщалось, супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай, однако криминальную версию также не исключают.