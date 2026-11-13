Москва13 нояВести.Появление в одном из мессенджеров телефонного номера Ирины Усольцевой, пропавшей в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью в прошлом году, может быть связано с его передачей другому пользователю. Такое мнение высказал ее сын Данил Баталов в комментарии ТАСС.
Просто передали номер [мамы] другому человекусказал он, подчеркнув, что это его мнение
Согласно данным СК, о которых сообщалось ранее, пропавшие в красноярской тайге Усольцевы отправились в поход, взяв с собой два мобильных телефона.
Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными.