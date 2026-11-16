Москва16 ноя Вести.Пропавшие в красноярской тайге Усольцевы перед исчезновением строили планы и не отменяли назначенные встречи, а накануне поездки глава семьи ремонтировал крышу в гараже. Об этом сообщила РИА Новости руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Ранее в СМИ появлялась версия, что семья могла покинуть страну из-за финансовых обязательств Сергея Усольцева. Однако Сырымбетова считает эти предположения сомнительными.

К вопросу о побеге: Сергей Усольцев накануне чинил в гараже крышу. Он строил на работе планы, планировал предстоящую неделю. Что он, что Ирина не отменяли важные встречи отметила Сырымбетова

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Продолжительные поиски оказались безрезультатными. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай, однако криминальную версию также не исключают.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал процент вероятности найти Усольцевых живыми.