Москва14 ноя Вести.Вероятность найти выжившими членов семьи Усольцевых составляет 0,1%, рассказал РИА Новости экс-следователь ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Федор Глушков.

Вероятность найти их живыми крайне мала - 0,1% рассказал Глушков

По его словам, прожить длительное время в тайге без подготовки, запаса продовольствия и отапливаемого места ночлега невозможно.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.