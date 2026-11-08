Эксперт допустил, что тела пропавших Усольцевых не найдут Эксперт Раилко: тела пропавших Усольцевых не найдут в случае криминала

Москва8 ноя Вести.Тела пропавших в красноярской тайге членов семьи Усольцевых вряд ли найдут в случае подтверждения криминальной версии их исчезновения. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции осенью прошлого года.

Если не найдут того, кто это сделал (убийство), то вообще не найдут. Закопали, дерн сняли, дерн обратно положили. Если их только медведь разроет, больше вариантов нет. У медведя лучше нюх, что у собаки пояснил Раилко

Эксперт полагает, что Усольцевы могли стать жертвами случайной стычки или спланированного убийства.

А если спланированное, то вообще никогда не найдут, если только не выйдут на заказчика считает он

Ранее заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова сообщила, что криминальную версию произошедшего с семьей Усольцевых полностью исключить нельзя, однако следствие считает приоритетной версию несчастного случая.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Красноярском крае в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными.