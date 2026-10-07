Экс-следователь, ловивший Чикатило, сказал, как можно разыскать Усольцевых Экс-следователь, ловивший Чикатило, сказал, как можно разыскать Усольцевых

Москва7 окт Вести.Метеорологи могут помочь рассчитать, каким маршрутом возвращалась пропавшая более года назад в красноярской тайге семья Усольцевых. Такое мнение высказал бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев в комментарии РИА Новости.

Надо встать на место потерпевших, представить себе такую погоду. Что бы они делали? Под дождем бы шли? Нет. А куда они пошли бы? В ближайший населенный пункт. Надо просчитать время до начала дождя. У метеорологов есть полные данные пояснил Яндиев

По его словам, при наличии таких данных следователи способны определить, до какой точки могли дойти Усольцевы, и предположить, через какие населенные пункты они возвращались.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.