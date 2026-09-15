Москва15 сенВести.Спасатель, координатор отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, почему поиски пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых до сих пор не прекратили. Его объяснение приводит "Вечерняя Москва".
Я не знаю примеров, когда бы людей находили живыми в тайге через год после пропажи. Но найти останки все равно нужно, чтобы у родных была юридическая определенность и тела можно было бы похоронитьцитирует Леонова издание
При этом мужчина подчеркнул, что долгие поиски вовсе не означают, что у спасактелей особое отношение именно к этой семье. Он привел в пример бабушку из Подмосковье, которую ищут уже три года и до сих пор не могут найти.
Каждый пропавший должен быть найдендобавил Леонов
Ранее сообщалось, что в 20-х числах сентября поиски исчезнувшей семьи могут возобновить.