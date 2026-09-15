Спасатель рассказал, зачем продолжать поиски семьи Усольцевых спустя год Спасатель объяснил необходимость поисков Усольцевых спустя год после пропажи

Москва15 сен Вести.Спасатель, координатор отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, почему поиски пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых до сих пор не прекратили. Его объяснение приводит "Вечерняя Москва".

Я не знаю примеров, когда бы людей находили живыми в тайге через год после пропажи. Но найти останки все равно нужно, чтобы у родных была юридическая определенность и тела можно было бы похоронить цитирует Леонова издание

При этом мужчина подчеркнул, что долгие поиски вовсе не означают, что у спасактелей особое отношение именно к этой семье. Он привел в пример бабушку из Подмосковье, которую ищут уже три года и до сих пор не могут найти.

Каждый пропавший должен быть найден добавил Леонов

Ранее сообщалось, что в 20-х числах сентября поиски исчезнувшей семьи могут возобновить.