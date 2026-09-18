Москва18 сенВести.Три десятка дронов противника ликвидировано минувшей ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в MAX.

Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 30 вражеских БПЛА

говорится в публикации

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал глава региона.

По приведенным в мессенджере MAX данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено над несколькими регионами России 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.