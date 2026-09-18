Три десятка дронов ВСУ сбито ночью над Орловской областью Ночью над Орловской областью ликвидировано 30 БПЛА

Москва18 сен Вести.Три десятка дронов противника ликвидировано минувшей ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в MAX.

Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 30 вражеских БПЛА говорится в публикации

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, проинформировал глава региона.

По приведенным в мессенджере MAX данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено над несколькими регионами России 629 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.