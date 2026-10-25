Эксперт указал на отсутствие логики в исчезновении Усольцевых Мастер спорта Попов: вся семья Усольцевых не могла сразу куда-то провалиться

Москва25 окт Вести.Исчезновение Усольцевых непонятно с точки зрения логики, так как все трое членов семьи одновременно травмироваться или куда-то провалиться вряд ли могли, заявил РИА Новости член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморья Владимир Попов.

Он пояснил, что могло пойти не так.

Допустим, свернули с тропы, пошли по тайге. Там курумы - большие камни, но, в любом случае, все сразу получить травму или упасть в одно и то же место вряд ли могли сказал Попов

Он считает, что вероятность найти следы семьи маленькая, уже прошло много времени с момента исчезновения.