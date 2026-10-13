Москва13 окт Вести.Знакомый Усольцевых, исследователь Валентин Дегтярев выдвинул свою версию о месте нахождения тел пропавших членов семьи. Об этом пишет aif.ru.

По словам Дегтярева, тела могут находиться на Кутурчинском Белогорье. Именно туда он планирует отправиться, чтобы найти ответы.

Исследователь пояснил, что несколько месяцев назад увидел нечто странное на видеозаписи, сделанной МЧС Красноярского края во время одной из поисковых операций. На кадрах было видно, что в расщелине что-то есть – по мнению Дегтярева, это было похоже на обнаженные человеческие тела со следами крови.

Я боюсь, что это тела Усольцевых. И то, в каком они виде, свидетельствует о том, что их убили считает Дегтярев

Спасатели же, по его мнению, не заметили этих тел, потому что тогда еще искали живых людей.