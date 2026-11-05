Знакомый Усольцевых рассказал об опасных людях в месте пропажи семьи Знакомый Усольцевых рассказал об опасных людях, замеченных в месте пропажи семьи

Москва5 ноя Вести.Исследователь Валентин Дегтерев — знакомый Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае, рассказал, что на местности могут находиться опасные люди, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru знакомый семьи, исследователь Валентин Дегтерев. Соответствующий комментарий он дал агентству aif.ru.

Я знаю, что в лесу живут бродяги … [Также] были найдены нелегальные мигранты, которые жили там при леспромхозе. Их выселили и депортировали из России … Люди в том районе действительно могут подвергаться опасности. Подозреваю, что местные жители боятся обращаться в правоохранительные органы из-за нехорошей обстановки приводятся слова собеседника

28 сентября 2025 года семья Усольцовых (Сергей, Ирина, их 5-летняя дочь Арина и собака породы корги) самостоятельно отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин в Красноярском крае и не вернулась. Тайга в указанной местности опасна для походов даже для туристов с опытом.

Как отмечали в СК, помимо версии несчастных случаев, проверяется и криминальная версияпропажи семьи. В том числе, что они могли быть убиты браконьерами, золотодобытчиками или иными лицами.