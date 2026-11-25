Друг Усольцевых рассказал о месте, где могут быть останки Ирины Друг Усольцевых указал возможное место, где могут находиться останки Ирины

Москва25 ноя Вести.Валентин Дегтярев – друг бесследно исчезнувшей более года назад семьи Усольцевых, указал на место, где могут быть останки Ирины. Своей версией он поделился с "Российской газетой".

Мужчина провел собственное расследование обстоятельств исчезновения Усольцевых. По его словам, останки женщины могут находиться в неглубокой скальной расщелине возле скалы Буратинка.

Зацепку ему удалось найти при покадровом изучении видеозаписи, сделанной поисковиками. На кадрах, снятых в районе скалы Буратинка напротив маркированной тропы Бирюза, он разглядел в неглубокой скальной расщелине очертания человеческой головы, а рядом с деревом заметил нож и бутылки из-под алкоголя отмечается в сообщении

По мнению Дегтярева, Ирину могли избить и бросить в щель. Друг семьи заявил в СК о возможном местонахождении останков. Ведомство приняло его заявление.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин, куда они отправились в поход. Было возбуждено уголовное дело.

Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в Красноярском крае - их искало более 1,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сын Ирины проходил проверку на полиграфе по делу об исчезновении родных.