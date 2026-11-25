Москва25 нояВести.Данил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, подтвердил, что проходил проверку на полиграфе по делу об исчезновении родных. Молодой человек уточнил, что повторного допроса пока не было – со следователем он разговаривал уже давно. Об этом он рассказал изданию krsk.aif.ru.
Повторно меня пока не допрашивали. Со следователем я общался уже давно. На полиграфе меня проверялисказал Данил Баталов
К своем прежним показаниям Баталову добавить нечего, однако новые обстоятельства, которые появляются по ходу следствия, его удивляют. Особенно его насторожило ночное видео: на нем отчим Сергей и мать после бани едут на машине не к базе, а в другую сторону.
Если честно, я сначала думал, что это фейк. Кадры ведь легко отзеркалить. Но, возможно, они действительно просто случайно туда повернули, а на обратное движение камера не среагировалацитирует слова Данила Баталова krsk.aif.ru
Данил не сомневается: мать, отчим и пятилетняя сестра живы. При этом он признает, что отчим был человеком с множеством секретов, и по-настоящему он его так и не узнал.
Вскоре следователи собираются вновь допросить ключевых свидетелей - директора турбазы "Геосфера", ее сотрудников и самого Баталова. Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевы могут где-то прятаться.
При этом Следственный комитет еще в начале расследования официально исключил версию побега за рубеж. Главными по-прежнему остаются две версии - несчастный случай и криминал.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.