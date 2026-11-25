Сын Усольцевых рассказал, что проходил проверку на полиграфе Сын Усольцевых подтвердил проверку на полиграфе по делу об исчезновении семьи

Москва25 ноя Вести.Данил Баталов, сын пропавшей Ирины Усольцевой, подтвердил, что проходил проверку на полиграфе по делу об исчезновении родных. Молодой человек уточнил, что повторного допроса пока не было – со следователем он разговаривал уже давно. Об этом он рассказал изданию krsk.aif.ru.

Повторно меня пока не допрашивали. Со следователем я общался уже давно. На полиграфе меня проверяли сказал Данил Баталов

К своем прежним показаниям Баталову добавить нечего, однако новые обстоятельства, которые появляются по ходу следствия, его удивляют. Особенно его насторожило ночное видео: на нем отчим Сергей и мать после бани едут на машине не к базе, а в другую сторону.

Если честно, я сначала думал, что это фейк. Кадры ведь легко отзеркалить. Но, возможно, они действительно просто случайно туда повернули, а на обратное движение камера не среагировала цитирует слова Данила Баталова krsk.aif.ru

Данил не сомневается: мать, отчим и пятилетняя сестра живы. При этом он признает, что отчим был человеком с множеством секретов, и по-настоящему он его так и не узнал.

Вскоре следователи собираются вновь допросить ключевых свидетелей - директора турбазы "Геосфера", ее сотрудников и самого Баталова. Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевы могут где-то прятаться.

При этом Следственный комитет еще в начале расследования официально исключил версию побега за рубеж. Главными по-прежнему остаются две версии - несчастный случай и криминал.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.