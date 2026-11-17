Москва17 ноя Вести.Большинство сложных версий пропажи семьи Усольцевых не имеют отношения к реальным событиям. Об этом "Абзацу" рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. По его словам, обычно самая простая версия при поиске оказывается верной на 95%.

Разгон информации любой приводит к повышению ажиотажа. Реальных версий там не существует… Мне столько удивительных вопросов задавали: "А как вы думаете, может, они уехали в Америку?" Да, может, они и на Луну улетели сказал Сергеев

Сложные схемы, достойные мексиканских сериалов, в реальном мире не существуют, заявил поисковик. Он также отметил, что повышенный интерес СМИ к поискам в отряде приветствуется, так как это привлекает новых волонтеров. С другой стороны, поисковикам всегда важно сохранить этическую часть. СМИ становятся инструментом для сообщения обществу информации о том, что произошло.

Ранее в региональном СК рассказали, что у пропавшей семьи с собой было два мобильных телефона. Имелся ли на устройствах навигатор, неизвестно.

Осенью 2025 года семья Усольцевых из трех человек - Сергея, Ирины и их 5-летней дочери Арины - бесследно пропала в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края.