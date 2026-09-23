Эксперт заявил, что новости о Нефертити используют для продажи туров в Египет Египтолог Лебедев: новости о Нефертити используют для продажи туров

Москва23 сен Вести.Новые археологические данные о возможных тайных комнатах, которые были обнаружены за стенами гробницы фараона Тутанхамона и где якобы может находиться захоронение царицы Нефертити, используют для продвижения туров в Египет. Об этом ИС "Вести" заявил египтолог, археолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Максим Лебедев.

Гипотезы эти корректируются, выдвигаются новые. Это такая научная рутина, но поскольку она связана в данном случае с очень хорошо известным памятником, она привлекает, конечно, дополнительное внимание. Ну и нужно понимать, что сейчас сентябрь. Сентябрь – это завершение жаркого сезона в Египте, поэтому я бы не удивился, если бы вот такого рода новости они еще были приурочены просто к началу туристического сезона. Это уже с точки зрения туристического менеджмента. Если бы я продавал туры в Египет, то я бы наверняка бы привлек внимание к этой новости сказал он

Ранее египтолог Ольга Томашевич заявила, что реальных шансов на обнаружение гробницы царицы Нефертити достаточно мало.