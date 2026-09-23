Москва23 сен Вести.Реальных шансов на обнаружение гробницы царицы Нефертити в скрытых комнатах за стенами гробницы фараона Древнего Египта Тутанхамона, достаточно мало. Об этом ИС "Вести" заявила египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории Древнего Мира исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Томашевич.

Специалист прокомментировала новые данные, касающиеся гробницы Тутанхамона, где с помощью геофизических измерений были обнаружены пустоты, похожие на тоннели, прямо за местом захоронения фараона.

Вполне вероятно, что рядом с этой гробницей находится какое-то еще помещение, может быть, какая-то гробница, может быть, недостроенная, но говорить о том, что там была похоронена Нефертити, ну, наверное, это хорошо говорить, чтобы вам финансировали раскопки. А шансов реальных, по-моему, довольно мало сказала она

Гробницу Тутанхамона открыл англичанин Говард Картер в 1922 году.