Москва8 сен Вести.В Эрмитаже исследовали статую Венеры Таврической при помощи новейших геологических методов впервые в музейной практике. Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на историю памятника. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Благодаря работе ученых, выяснилось, что Венера Таврическая – это не греческая статуя второго века до нашей эры, а римская работа эпохи императоров династии Антонинов.

Это значит, что эта вещь – не просто одна из сотен тысяч, может быть, скульптур, которые стояли в Риме, а скульптура очень высокого качества, значит, престижная. Дальше это дает возможность точного установления времени и всего остального. То есть это очень важное, детальное изучение, получение тех сведений, которые раньше не могли получить и не могли даже про них спрашивать рассказал Пиотровский

Одним из главных открытий ученых стало определение региона, откуда был привезен мрамор для статуи. По словам заведующей отделом античного мира Государственного Эрмитажа Анны Трофимовой, глыбу для статуи привезли с острова Парос, который знаменит качественным мелкозернистым мрамором.

Он очень ценится из-за своих светоносных качеств, как бы светится изнутри. И поэтому статуи богини Любви ваяли из этого мрамора. И он очень пластичный, поэтому она (скульптура – Прим. ред.) такая плавная, мягкая объяснила Трофимова

Ранее в Эрмитаже завершилась реставрация двух драгоценных экспонатов из Бриллиантовой кладовой – золотого кубка и солонки. Используя лазерную сварку, реставраторам удалось устранить разрывы металла и трещины, исправить деформацию металла, восстановить эмаль, а также дополнительно закрепить драгоценные камни.