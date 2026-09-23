Москва23 сен Вести.Проверить новую гипотезу о нахождении захоронения царицы Нефертити за стенами гробницы фараона Древнего Египта Тутанхамона невозможно. Об этом ИС "Вести" заявил египтолог, археолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.

Невозможно эту стену пробить, эти стены покрыты росписями. То есть представить себе какую-то операцию по тестированию этой гипотезы уже в физическом мире, что-то там сверлить, не знаю. То есть должны быть очень надежные данные со стороны наших естественно-научных коллег, прежде чем может быть принято решение … попробовать просверлить что-то в стене. Пока таких данных нет. Это не сенсация, просто потому что здесь она не приводит к каким-то стопроцентным утверждениям. Это обычная научная работа, когда используется разное оборудование, разные методы проверки