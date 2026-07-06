Журналист Райниш: ни один политик ЕС не прибыл на прощание с Хаменеи

Австриец назвал загадкой отсутствие европейцев на прощании с Хаменеи Журналист Райниш: ни один политик ЕС не прибыл на прощание с Хаменеи

Москва6 июл Вести.Ни один европейский политик не принял участие в траурных мероприятиях в дни прощания с верховным лидером Ирана Али Хамени. Своим наблюдением с ИС "Вести" поделился австрийский журналист Дитер Райниш.

По его словам, само по себе траурное мероприятие является событием исторического масштаба.

Это событие мирового исторического масштаба. То, что происходит сейчас здесь, важно не только для иранского народа. Али Хаменеи был не только религиозным лидером, но и политическим лидером ХХI века. Ни одного европейского политика здесь не было, кроме вашего представителя из России, и для меня это загадка, но это говорит о дальнейшем разделении мира на два лагеря сказал он

Церемония прощания с Али Хаменеи началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Многодневное траурное мероприятие завершится похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.