Ученые не могут установить точную причину смерти Дмитрия Донского Макаров: наука не может определить причину смерти Дмитрия Донского

Москва13 сен Вести.Установить точную причину смерти князя Дмитрия Донского с помощью современных научных методов невозможно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-президент РАН, временно исполняющий обязанности директора Института археологии РАН Николай Макаров.

По словам ученого, исследование останков не позволило обнаружить признаки смертельных травм. При этом многие заболевания, которыми страдали люди в Средневековье и Новое время, не оставляют характерных изменений на костях.

Об этом мы ничего не сможем сказать. Эти выводы находятся за пределами возможностей современной науки, как археологической, так и, как я понимаю, антропологической. Так что мы можем только делать предположения объяснил Макаров

Ученый отметил, что даже исследование сохранившихся мягких тканей вряд ли позволило бы получить существенно больше сведений. По его словам, основная информация о состоянии здоровья князя содержится в летописных источниках.

Ранее доктор исторических наук, профессор Олег Вронский рассказывал, что князь Дмитрий Донской сыграл огромную роль в объединении русских земель вокруг Москвы.