В саркофаге Дмитрия Донского нашли только рубаху и погребальный покров

Археологи объяснили отсутствие нательного креста в погребении Дмитрия Донского В саркофаге Дмитрия Донского нашли только рубаху и погребальный покров

Москва12 сен Вести.В саркофаге князя Дмитрия Донского не обнаружили нательного креста, что соответствует погребальным обычаям XIV века. Об этом РИА Новости рассказал врио директора Института археологии РАН, вице-президент академии Николай Макаров.

По его словам, жители Руси носили кресты уже в XI столетии, однако при захоронении их, как правило, не оставляли. Такие предметы стали появляться в погребениях в XVI веке, а в XVII–XVIII веках эта практика получила широкое распространение. Поэтому результаты обследования княжеского саркофага не стали неожиданностью для ученых.

Ранее реставраторы открыли захоронение Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Исследования подтвердили принадлежность останков князю. По информации РПЦ, несколько свободно лежавших в саркофаге фрагментов мощей поместили в ковчеги для поклонения верующих.

6 сентября ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского был доставлен в Главный храм ВС РФ в подмосковном парке "Патриот".