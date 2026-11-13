На Ставрополье при прокладке водопровода нашли четыре кургана с 40 погребениями

В Предгорном округе Ставрополья обнаружили 40 древних погребений На Ставрополье при прокладке водопровода нашли четыре кургана с 40 погребениями

Москва13 ноя Вести.В Предгорном округе Ставропольского края археологи исследовали четыре кургана, в которых оказалось 40 погребений. Об этом сообщило краевое управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Раскопки проводились перед тем, как тянуть водопровод к хутору Сухоозерный. Работы вела экспедиция "СевКавАрхеология", изучавшая три могильника - "Суворовская-9", "Суворовская-10" и "Суворовская-11".

Найденные захоронения охватывают разные периоды: от среднего бронзового века, к которому относятся северокавказская и катакомбная культуры, до раннего железного века – времени, когда в этих местах обитали сарматы.

Исследовано 4 кургана, в которых обнаружено 40 погребений, относящихся к различным историческим эпохам от эпохи среднего бронзового века (северокавказская и катакомбная общности археологических культур) до эпохи раннего железного века (сарматская общность археологических культур) говорится в публикации

Во время раскопок археологами были найдены человеческие скелеты и предметы быта.