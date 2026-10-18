Москва18 октВести.В Дновском районе Псковской области участники XV межрегиональной экспедиции "Студенческая вахта памяти: Северо-Западный фронт" обнаружили останки почти 250 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Поисковые работы велись в урочище Колотушино, где во времена Великой Отечественной войны располагался нацистский концлагерь.
Благодаря найденным медальонам и личным вещам удалось установить имена шестерых бойцов. Теперь обнаруженные останки направят на экспертизу в лабораторию для окончательного подтверждения данныхотметил глава региона в МAX
После этого начнут искать родственников погибших героев.
Найденные материалы передали в Следком. Это сделано в рамках проекта "Без срока давности" для приобщения к делу о геноциде.
Все обнаруженные останки после завершения процедур будут с почестями преданы земле на братском захоронении.