Под Псковом на месте бывшего нацистского концлагеря нашли останки 250 человек

Останки 250 человек обнаружили участники Межрегиональной экспедиции под Псковом Под Псковом на месте бывшего нацистского концлагеря нашли останки 250 человек

Москва18 окт Вести.В Дновском районе Псковской области участники XV межрегиональной экспедиции "Студенческая вахта памяти: Северо-Западный фронт" обнаружили останки почти 250 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Поисковые работы велись в урочище Колотушино, где во времена Великой Отечественной войны располагался нацистский концлагерь.

Благодаря найденным медальонам и личным вещам удалось установить имена шестерых бойцов. Теперь обнаруженные останки направят на экспертизу в лабораторию для окончательного подтверждения данных отметил глава региона в МAX

После этого начнут искать родственников погибших героев.

Найденные материалы передали в Следком. Это сделано в рамках проекта "Без срока давности" для приобщения к делу о геноциде.

Все обнаруженные останки после завершения процедур будут с почестями преданы земле на братском захоронении.