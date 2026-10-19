Останки 29 красноармейцев захоронены в Новгородской области В Новгородской области прошла церемония захоронения останков 29 красноармейцев

Москва19 окт Вести.В Новгородской области прошла церемония захоронения останков 29 солдат Красной Армии, обнаруженных в ходе поисковых работ в Демянском округе. Об этом сообщает поисковая экспедиция "Долина" памяти имени Орлова.

На мемориальном комплексе села Лычково состоялась торжественно-траурная церемония захоронения. С отданием всех воинских, духовных почестей были преданы земле останки 29 бойцов и командиров Красной Армии говорится на странице экспедиции во "ВКонтакте"

Раскопки проводились весной 2026 года на территории Лычковского и Ямникского сельских поселений. Отмечается, что удалось установить личности четверых солдат – троих уроженцев Марий Эл и одного бойца, призванного на фронт из Пензенской области.